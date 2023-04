Stand: 12.04.2023 20:17 Uhr 13-jährige Melia S. aus Hannover-Bothfeld wird vermisst

Die Polizei in Hannover sucht seit Karsamstag nach der 13-jährigen Melia S. aus dem Stadtteil Bothfeld. Das Mädchen habe am Morgen eine Einrichtung verlassen und kehrte bislang nicht dorthin zurück, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Melia ist laut Polizei häufig abgängig und hält sich regelmäßig in der Innenstadt von Hannover auf. Sie wirke deutlich älter als 13 Jahre, sei 1,74 Meter groß, von schlanker Statur und habe dunkle lange Haare. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 33 15 melden.

