Stand: 25.07.2023 12:32 Uhr 13-Jähriger stürzt durch Scheibe in die Tiefe

Ein 13-Jähriger ist am Montagabend in Hameln durch eine Scheibe gebrochen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei auf ein Vordach im Bereich des Hefehof-Quartiers geklettert. Dabei soll eine Plexiglasscheibe nachgegeben haben. Laut Polizei stürzte der Junge etwa fünf Meter in die Tiefe. Der Hefehof in Hameln ist ein ehemaliger Fabrikkomplex, in dem sich heute Läden, Restaurants und ein Veranstaltungsbereich befinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.07.2023 | 13:30 Uhr