13-Jähriger bei Explosion von Feuerwerk schwer verletzt Stand: 12.01.2023 15:49 Uhr Ein 13-jähriger Junge ist durch einen explodierten Böller-Blindgänger in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) schwer verletzt worden. Die Polizei warnt davor, liegengebliebenes Feuerwerk anzuzünden.

Laut Polizei hatte der Junge zusammen mit einem Zehnjährigen am Dienstag auf einem Parkplatz Reste eines Silvesterfeuerwerks gefunden. Einen der Böller nahm er in die Hand und zündete ihn an. Das Feuerwerk explodierte in der Hand des 13-Jährigen. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme einer nahegelegenen Klinik gebracht und später ins Göttinger Universitätsklinikum verlegt. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Böllern nach Neujahr ist verboten

Jochen Mundhenk von der Polizei in Bad Pyrmont warnte ausdrücklich davor, verbliebene Feuerwerksreste anzuzünden. Von den Böllern gehe auch lange nach Silvester Gefahr aus - selbst wenn sie vom Regen durchnässt seien. Die Reste sollten sofort im Restmüll entsorgt werden. Böllern außerhalb der Zeit um Silvester sei zudem verboten. Ohne Genehmigung darf in Deutschland nur an Silvester und am Neujahrstag geknallt werden. Über die genauen Zeiten entscheiden Städte und Kommunen. Wer sich an die Regelung nicht hält, müsse mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, so Mundhenk.

