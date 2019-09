Stand: 22.09.2019 19:52 Uhr

13-Jähriger bei C-Jugendspiel zusammengeschlagen

Bei einem Fußballspiel der C-Jugend in Burgdorf (Region Hannover) ist es am Sonnabend zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein 13-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche habe bei der Attacke innere Blutungen erlitten, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Er liegt jetzt in einem Krankenhaus.

Mehrere Spieler greifen 13-Jährigen an

Zu der Schlägerei sei es kurz vor Ende der Partie der TSV Burgdorf und dem Lehrter FC gekommen, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Blatt. Der 13 Jahre alte Lehrter sei von mehreren Spielern des Burgdorfer Clubs angegriffen und dabei getreten und geschlagen worden. Die Polizei sucht nach der Schlägerei Zeugen.

NFV: "Kriminelles Gewaltpotenzial"

Der Vorsitzende des Lehrter FC, Marcus Bartscht, zeigte sich nach dem Vorfall entsetzt und sprach gegenüber der HAZ von einem Gewaltexzess. Auch der Niedersächsische Fußballverband (NFV) sprach von "kriminellem Gewaltpotenzial".

Weitere Informationen Massenschlägerei bei Kreisliga-Spiel in Peine Die Peiner Kreisligisten SSV Plockhorst und TSV Essinghausen haben es zu unrühmlicher Bekanntheit gebracht: Ihre Spieler lieferten sich eine Massenschlägerei auf dem Rasen. (21.09.2018) mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:51 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:51 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2019 | 06:30 Uhr