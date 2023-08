Stand: 25.08.2023 12:42 Uhr 13-Jähriger aus Hannover vermisst - Wer hat Noah S. gesehen?

Die Polizei in Hannover sucht nach dem 13 Jahre alten Noah S., der seit dem 16. August vermisst wird. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verließ der Jugendliche an dem genannten Tag gegen 12 Uhr die Wohnung seiner Eltern in Hannover-Sahlkamp, um sich mit seiner Freundin zu treffen. Bis heute ist er laut Polizei jedoch nicht zurückgekehrt, weshalb nun mit einem Foto nach ihm gefahndet wird. Die Polizei vermutet, dass sich der Jugendliche im Bereich des Hauptbahnhofes aufhalten könnte. Noah S. ist den Angaben zufolge etwa 1,88 Meter groß und hat dunkle Locken. Zu seiner Kleidung liegen laut Polizei keine Informationen vor. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer (0511) 109 33 15 zu melden.

