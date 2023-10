Stand: 18.10.2023 17:03 Uhr 13-Jährige aus Celle vermisst: Wer kann Hinweise geben?

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach der 13 Jahre alten Amy Chayenne W. aus Celle. Wie die Polizei mitteilte, wird die Jugendliche seit dem 16. Oktober vermisst. An dem Tag soll sie demnach gegen 13 Uhr ihr Zuhause verlassen haben und ist seitdem verschwunden. Am Abend des 17. Oktobers meldete ihr Vater sie als vermisst. Es bestand laut Polizei zunächst Kontakt über WhatsApp zu der 13-Jährigen. Der Vater vermutet, dass sich seine Tochter im Bereich Wietzenbruch, Westercelle oder der Innenstadt aufhält. Amy Chayenne W. ist laut Polizei etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat rot-braunes, schulterlanges Haar. Zuletzt trug sie ein rotes Fußballtrikot mit englischem Wappen und eine Jeans. Wer Hinweise zum ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05141) 27 70 an die Polizei in Celle zu wenden.

