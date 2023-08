Stand: 11.08.2023 11:36 Uhr 13-Jährige aus Alfeld vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

In Alfeld im Landkreis Hildesheim wird eine 13-Jährige vermisst. Laut Polizei wurde das Mädchen zuletzt am Donnerstagvormittag an der elterlichen Wohnanschrift gesehen. Der Beschreibung nach ist die Jugendliche 160 cm groß, hat schwarze Haare, braune Augen und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schwarze Kleidung. Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer (05181) 807 30 entgegen.

