102 oder 48 Jahre? Mann klagt auf Auszahlung von Rente Stand: 18.11.2021 10:39 Uhr Das Landessozialgericht in Celle verhandelt am Freitag einen speziellen Fall. Ein Mann hat die Deutsche Rentenversicherung auf Auszahlung seiner Rente verklagt. Er gibt an, 102 Jahre alt zu sein.

Die DRV hatte einen entsprechenden Antrag auf Auszahlung der Rente zuvor abgelehnt, weil der Mann den Daten des Versicherungskontos zufolge 48 Jahre alt ist und in Vollzeit als Verwaltungsfachangestellter arbeitet. Laut DRV-Datensatz ist er 1973 in Stade auf die Welt gekommen. Um Alter und Identität des Mannes zu klären, hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen das persönliche Erscheinen des Klägers verfügt und den in den Unterlagen aufgeführten Arbeitgeber geladen.

Kläger legt eidesstattliche Erklärung vor

Der Kläger aus dem Landkreis Stade hat vor Gericht eine eidesstattliche Erklärung und eine selbst verfasste "Geburtsbescheinigung" abgegeben. Demnach sei er 1919 in Hannover geboren. Der Kläger beharrte im Vorfeld der Verhandlung darauf, dass die Informationen der Rentenversicherung falsch seien. Ein erstes Verfahren hatte der Mann verloren.

