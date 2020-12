Stand: 04.12.2020 09:38 Uhr 10.000 neue Bäume an der Bahnstrecke Hannover-Hamburg

Die Deutsche Bahn lässt ab heute rund 10-tausend neue Bäume und Sträucher an der Strecke Hannover-Hamburg pflanzen. Im Herbst vergangenen Jahres sei der Abschnitt sturmsicherer gemacht worden, sagte ein Sprecher - kranke und nicht mehr standsicherere Bäume wurden entfernt. Als Ausgleich solle nun ein neuer Lebensraum für Feld-Ahorn, Haselnuss und Wild-Apfel entstehen, so der Sprecher weiter. Die ersten Bäume und Sträucher werden am Freitag an der Bahn-Strecke in Adelheidsdorf gepflanzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.12.2020 | 09:30 Uhr