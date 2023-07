Stand: 24.07.2023 07:07 Uhr 10.000 Besucher bei Klassikfestival in Hannover

Das Jubiläumsfestival "20 Jahre Klassik in der Altstadt" ist am Samstag in Hannover zu Ende gegangen. Fast 10.000 Menschen besuchten nach Veranstalterangaben an den drei Festival-Samstagen die Konzerte. Das Klassikfestival in der Altstadt fand erstmals wieder seit der Corona-Pandemie statt. Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover spielten rund 30 klassische Konzerte. An den Nachmittagen waren diese kostenlos. Das Festival will jungen Talenten eine Bühne geben und gleichzeitig Hannovers Altstadt während der Ferienzeiten beleben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.07.2023 | 06:30 Uhr