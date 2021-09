Stand: 06.09.2021 09:24 Uhr 100 Gramm Rauschgift bei Party in Rinteln sichergestellt

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat die Polizei am Wochenende bei einer Party große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Zunächst war die Besatzung eines Streifenwagens am frühen Sonntagmorgen nach Beschwerden wegen Ruhestörung in den Ortsteil Möllenbeck gefahren. Dort feierten mehrere Personen zu lauter Musik. Bei der Überprüfung fanden die Beamten Cannabis und Amphetamine - laut Mitteilung etwa 100 Gramm. Die Party wurde beendet, gegen acht Beschuldigte wird ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2021 | 08:30 Uhr