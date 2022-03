Ukraine: Kommunen bereiten sich weiter auf Geflüchtete vor Stand: 08.03.2022 11:12 Uhr Die Kommunen in Niedersachsen bereiten sich darauf vor, weiterhin viele Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Bundestagspräsidentin Bas rief dazu auf, Kommunen dabei dauerhaft zu unterstützen.

Das Ziel sei es, die Menschen sofort in Wohnungen unterzubringen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Hubert Meyer. Der Wohnungsmarkt sei aber angespannt. Notfalls würden Sammelunterkünfte benötigt. In Hannover ist am Wochenende bereits auf dem Messegelände eine Unterkunft für mehr als 1.000 Menschen eingerichtet worden. Auch in Oldenburg soll eine mobile Halle für rund 100 Geflüchtete entstehen. In vielen Landkreisen und Gemeinden können sich zudem Privatleute melden, wenn sie ein freies Gästezimmer, eine Wohnung oder Ferienwohnung anbieten wollen. Allein in Osnabrück seien bereits 300 private Angebote eingegangen, heißt es. Die Kommunen bündeln die Unterkünfte und geben die Informationen an die Landesaufnahmebehörde weiter.

Unterkunft für Geflüchtete statt Theaterprojekt

In Göttingen sollen in das ehemalige evangelische Studienhaus Geflüchtete aus der Ukraine einziehen. In dem Wohnheim in der Innenstadt gibt es 20 Einzelzimmer, einige davon mit eigenem Sanitärbereich, wie das Deutsche Theater mitteilte. Ursprünglich wollte das Theater das seit Februar leer stehende Gebäude für eine eigene Produktion sowie für Büros nutzen. Wegen der aktuellen Situation in der Ukraine werde das Theater-Projekt nicht stattfinden, sagte eine Sprecherin. Stattdessen sei das Haus der Stadt Göttingen angeboten worden, um dort Geflüchtete unterzubringen.

DRK sucht Menschen, die russisch und ukrainisch sprechen

Momentan ist noch nicht abzusehen, wie viele Geflüchtete bei Verwandten oder Bekannten in Niedersachsen unterkommen können und wie viele tatsächlich auf Hilfe der Kommunen angewiesen sind. Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen rechnet aber damit, dass jetzt vermehrt Menschen kommen werden, die bisher keine Kontakte nach Niedersachsen haben. Auch die Hilfsorganisationen im Land bereiten sich vor. Das Deutsche Roten Kreuz (DRK) in Niedersachsen sucht beispielsweise weiterhin Menschen, die ukrainisch und russisch sprechen. Auch der Landkreis Uelzen sucht Dolmetscher.

Behrens: "Frauen- und Kinderschutz muss höchste Priorität haben"

Viele Kommunen erleben gerade eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. "Die Solidarität vieler Niedersächsinnen und Niedersachsen ist sehr groß. Für diese eindrucksvolle Unterstützung möchte ich allen schon jetzt von Herzen danken", sagte Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). Unter den Schutzsuchenden seien viele Frauen, Kinder und Jugendliche. Einige hätten eine Anlaufstelle bei Verwandten oder Bekannten. Für alle anderen stünden die Kommunen bereit, Hilfsangebote zu koordinieren, "denn der Frauen- und Kinderschutz muss für uns alle höchste Priorität haben", so die Ministerin. Die Kinder und Jugendlichen sollen demnach auch unkompliziert in Kitas und Schulen aufgenommen werden, wie es aus dem Kultusministerium heißt. Bei den Schulen sei das über den Gastschülerstatus bereits geregelt. Das Land lässt den Angaben zufolge derzeit Informationsmaterial ins Ukrainische übersetzen. Außerdem will das Land klären, ob sich bereits ein zusätzlicher Bedarf etwa bei Kitaplätzen abzeichnet.

Bas: Fehler von 2015 nicht wiederholen

Unterdessen hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat zu einer dauerhaften Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine aufgerufen. Viele Kommunen seien dabei, Infrastruktur und Aufnahmeeinrichtungen für die Ankunft der Menschen zu schaffen", sagte Bas dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Für die Kommunen sei es wichtig, dass sie aber auch auf der langen Strecke nicht allein gelassen würden. Diese Fehler seien bei der Ankunft der Flüchtlinge aus dem Syrien-Krieg gemacht worden und sollten sich nicht wiederholen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind bereits mehr als 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland angekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.03.2022 | 08:00 Uhr