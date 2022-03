Stand: 30.03.2022 09:31 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomat in Braunschweig

Unbekannte haben am Mittwochmorgen im Braunschweiger Stadtteil Rautheim einen Geldautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen sei es zu mindestens einer Detonation auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtteil Rautheim gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter flohen ohne Bargeld zu erbeuten. Die Polizei leitete am Morgen eine Fahndung nach den Tätern ein. Auch ein Hubschrauber war bei der Suche im Einsatz - allerdings ohne Erfolg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.03.2022 | 09:30 Uhr