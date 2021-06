Stand: 08.06.2021 08:03 Uhr 33-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 33-jähriger Autofahrer hat sich auf der A7 bei Hildesheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den Wagen kontrollieren, als der Mann plötzlich die Flucht ergriff. Nach Angaben der Polizei raste der Mann mit bis zu 190 Kilometern pro Stunde durch die Baustelle in dem Bereich. In Höhe Seesen (Landkreis Goslar) fuhr der 33-Jährige dann von der Autobahn ab. In der Folge beschädigte er seinen Wagen und flüchtete zu Fuß weiter. Wenig später wurde der Mann von den Polizisten gefasst. Als Grund für sein Verhalten gab er an, Drogen genommen zu haben und keinen Führerschein zu besitzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.06.2021 | 08:30 Uhr