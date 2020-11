Stand: 03.11.2020 12:09 Uhr Auto rammt Kinderwagen: Höhere Strafe für Fahrer gefordert

Ein schwerer Verkehrsunfall in Kerstlingerode (Landkreis Göttingen), bei dem im Juli 2019 ein Baby getötet wurde, wird erneut vor Gericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen fordert eine höhere Strafe für den Unfallverursacher. Sie hat Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts eingelegt. Dieses hatte den 27-Jährigen, der zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Gefängnisstrafe für den Unfallfahrer. Der Mann hatte im Juli 2019 den Kinderwagen erfasst. Das sechs Wochen alte Baby wurde so schwer verletzt, dass es starb. Laut Urteil des Amtsgerichts wollte der Mann von Kerstlingerode mit dem Auto ins Nachbardorf fahren, obwohl er schon zehn bis zwölf Flaschen Bier getrunken hatte. Dabei guckte er auf sein Smartphone und sah nicht, dass ihm am Straßenrand eine Nachbarin mit Kinderwagen und zwei Hunden entgegenkam.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.11.2020 | 13:30 Uhr