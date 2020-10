Stand: 14.10.2020 13:07 Uhr Bad Lauterberg: Verdächtige nach Überfall in U-Haft

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis (Landkreis Göttingen) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde gegen die beiden Männer Haftbefehl erlassen. Sie kamen in Untersuchungshaft. Die 21 und 54 Jahre alten Beschuldigten werden verdächtigt, am vergangenen Sonnabend kurz nach Geschäftsschluss zwei Angestellte abgefangen und mit Schusswaffen zurück in den Supermarkt gedrängt zu haben. Die Täter erbeuteten Bargeld. Mehrere Mitarbeiterinnen erlitten einen Schock.

