Stand: 24.09.2020 07:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fünf Verletzte nach Feuer in Northeim

Bei einem Feuer in einem Zweifamilienhaus in Northeim sind fünf Menschen verletzt worden. Sie atmeten giftigen Rauch ein, teilte die Polizei Northeim mit. Einsatzkräfte hatten die Bewohner aus dem Haus gerettet. Der Brand war am Abend im Keller ausgebrochen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Als Brandursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2020 | 07:00 Uhr