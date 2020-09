Stand: 17.09.2020 08:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Liebenburg: Brandstifter kommt in Psychiatrie

Ein 65-jähriger Brandstifter soll in die Psychiatrie eingewiesen werden. Das hat das Landgericht Braunschweig entschieden. Der Mann hatte Mitte Januar in seinem Zimmer in einer psychiatrischen Klinik in Liebenburg im Landkreis Goslar unter anderem Toilettenpapier, Windeln und Bettzeug angezündet. Er habe 29 Patienten sowie das Personal in große Gefahr gebracht, so das Landgericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

