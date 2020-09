Stand: 06.09.2020 11:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wolfenbüttel: 17-Jährige attackieren Schüler

In Wolfenbüttel sollen zwei 17 Jahre alte Jugendliche einen Jungen geschlagen und gewürgt haben. Laut Polizei gerieten sie am Kornmarkt in Streit. Das 14-jährige Opfer erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Da die Zeugenaussagen nicht eindeutig seien, müsse der genaue Ablauf noch ermittelt werden, so ein Sprecher. Die drei Jugendlichen sollen sich gekannt haben.

