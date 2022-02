Stand: 01.02.2022 15:40 Uhr Bundesamt: Neues System macht Kernwaffen-Tests noch präziser

Unterirdische Kernwaffen-Tests können künftig präziser nachgewiesen werden als jemals zuvor. Das teilte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) aus Salzgitter am Dienstag mit. Im Auftrag der Organisation zur Überwachung des Internationalen Kernwaffentest-Stoppabkommens (CTBTO) hatte die Behörde bis Ende Januar ein neues System getestet. Dabei ging es um die Messung von radioaktiven Edelgasen, die bei geheimen Kernwaffentests in die Luft gelangen. Das neue System entnehme alle sechs Stunden Proben aus der Luft. Das ist den Angaben des Bundesamtes zufolge viermal häufiger der Fall, als es die von der Behörde betriebene aktuelle Messstation Schauinsland bei Freiburg tut. Gleichzeitig sei es das neue System empfindlicher als das alte. Einen besonderen Stellenwert habe die Messung der radioaktiven Isotope des Edelgases Xenon, da dieses auch nach unterirdischen Kernwaffen-Tests in die Atmosphäre gelangen und so festgestellt werden könne.

