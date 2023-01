Stand: 02.01.2023 22:07 Uhr Zwischenfall in Gewahrsam: 38-Jähriger wird reanimiert

Nach einem Zwischenfall im Braunschweiger Polizeigewahrsam schwebt ein 38-Jähriger in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Neujahrsmorgen bei einer Blutentnahme das Bewusstsein verloren. Erst durch eine Reanimation, bei der auch ein Defibrillator eingesetzt wurde, setzten die Vitalfunktionen wieder ein. Der Mann wurde daraufhin ins Krankenhaus verlegt. Die Polizei Gifhorn hat Ermittlungen aufgenommen. Der 38-Jährige war in Polizeigewahrsam gekommen, weil er in einem Lokal in der Innenstadt Pfefferspray versprüht haben soll. Dabei wurden laut Polizei mindestens vier Gäste verletzt. Er habe augenscheinlich unter Drogen-Einfluss gestanden. Diese seien auch bei ihm gefunden worden.

