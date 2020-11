Zwei Verletzte nach Straßenbahn-Unfall in Braunschweig Stand: 25.11.2020 15:04 Uhr Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw sind am Mittwoch in Braunschweig zwei Menschen verletzt worden. Rund um den Europaplatz kam es anschließend zu Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei hatte der Lkw-Fahrer, der offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war, zuvor an einer Ampel nicht gestoppt. Auf der Kreuzung am Europaplatz fuhr die von rechts kommende Straßenbahn in den Lastwagen hinein. Dieser wurde gegen einen Lichtmast gedrückt. Aus dem beschädigten Tank lief Lkw-Diesel aus. Der 45-jährige Straßenbahnfahrer und eine 67 Jahre alte Frau, die als Fahrgast in der Bahn saß, kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Zentrum

Für die Reinigungsarbeiten ist der Verkehrsknotenpunkt vorerst gesperrt. Die Braunschweiger Verkehrs GmbH richtete einen Schienen-Ersatzverkehr ein. In der Innenstadt kam es nach dem Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Erst im August war es in Braunschweig zu einem schweren Unfall mit 16 Verletzten gekommen als zwei Straßenbahnen kollidierten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet und insbesondere die Schaltung der Ampelanlage wahrgenommen haben, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig unter (0531) 47 63 935 zu melden.

