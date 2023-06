Stand: 13.06.2023 11:27 Uhr Zwei Verletzte nach Großbrand in Salzgitter-Lobmachtersen

In Salzgitter-Lobmachtersen ist in der Nacht zu Dienstag eine Scheune in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff anschließend auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses über, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es sei nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten gerettet werden. Zwei Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht, weil sie vermutlich Rauchgas eingeatmet hatten. Auch eine Garage mit Fahrzeugen wurde laut der Feuerwehr beschädigt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

