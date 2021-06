Stand: 11.06.2021 10:10 Uhr Zwei Senioren bei Unfall in Einbeck schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Einbeck (Landkreis Northeim) haben zwei Rentner schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei wollte 71 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag geradeaus über eine Kreuzung fahren. Dabei habe er offenbar das Auto eines vorfahrtsberechtigten 80-Jährigen übersehen, so die Northeimer Polizei. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurden der 80-Jährige und seine 81 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt, beide kamen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nach dem Unfall beiden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.06.2021 | 09:30 Uhr