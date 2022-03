Stand: 18.03.2022 07:49 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fredelsloh (Landkreis Northeim) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Laut Polizei musste ein 69-Jähriger, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, aus dem brennenden Haus gerettet und wiederbelebt werden. Eine 90-Jährige musste mit gebrochenem Oberschenkel ins Krankenhaus. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer am Donnerstagabend im ersten Stock des Hauses ausbrach, ist noch unklar. Brandermittler sollen das Gebäude nun untersuchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.03.2022 | 06:30 Uhr