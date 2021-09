Zwei Schüler aus Wolfenbüttel sitzen in Kabul fest Stand: 09.09.2021 14:26 Uhr Zwei afghanische Schüler der Henriette-Breymann-Gesamtschule in Wolfenbüttel sitzen in Kabul fest. Die Schulleiterin und die Mitschüler sorgen sich um die Geschwister.

Die 2007 geborenen Zwillinge waren zu Beginn der Sommerferien mit ihren Eltern in die afghanische Hauptstadt gereist, um dort an einer Familienfeier teilzunehmen, sagte Schulleiterin Katrin Unger. Weil es keine Evakuierungsflüge mehr gibt, könnten der Junge, das Mädchen und ihre Eltern nicht ausreisen.

Bislang keine Unterstützung vom Auswärtigen Amt

Die Schulleiterin hat sich nach eigenen Angaben an das Auswärtige Amt gewandt. Dort habe sie bislang jedoch niemanden erreicht, auf ihre E-Mails habe sie bisher nur eine automatisierte Antwort erhalten. "Es ist völlig unklar, ob und wann die Familie zurückkommen kann", sagte Unger." Angeblich stehe sie auf einer Warteliste.

Angst vor den Taliban

Die Familie wohne zurzeit am Stadtrand von Kabul bei Verwandten, es gehe ihnen einigermaßen gut, so die Schulleiterin. Das Mädchen verlasse das Haus aus Angst vor den Taliban allerdings nicht.

Kontakt nach Kabul wird schwieriger

Anfangs hätten die Geschwister mit ihren Mitschülern in Deutschland noch regelmäßig WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht. Das sei inzwischen aber weniger geworden wegen der schlechten Funkverbindungen in Kabul. Die Mitschüler seien in Sorge um ihre afghanischen Klassenkameraden, berichtet Unger.

Die Geschwister gehen in Wolfenbüttel in die 8. Klasse, zu der Familie gehören noch weitere Kinder. Zuerst hatte der Radiosender Antenne Niedersachsen über den Fall berichtet.

