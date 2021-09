Stand: 09.09.2021 10:31 Uhr Zwei Schüler aus Wolfenbüttel sitzen in Kabul fest

Zwei afghanische Schüler der Henriette-Breymann-Gesamtschule in Wolfenbüttel sitzen in Kabul fest. Die 2007 geborenen Zwillinge waren zu Beginn der Sommerferien mit ihren Eltern in die afghanische Hauptstadt gereist, um dort an einer Familienfeier teilzunehmen, sagte Schulleiterin Katrin Unger. Weil es keine Evakuierungsflüge mehr gibt, könnten der Junge, das Mädchen und ihre Eltern nicht ausreisen. Die Schulleiterin hat sich nach eigenen Angaben an das Auswärtige Amt gewandt. Dort habe sie bislang jedoch niemanden erreicht. Die Familie wohne zurzeit am Stadtrand von Kabul bei Verwandten. Zuerst hatte der Radiosender Antenne Niedersachsen über den Fall berichtet.

