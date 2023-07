Stand: 11.07.2023 10:30 Uhr Zwei Messerangriffe: Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft

Die Polizei hat einen 34-Jährigen aus Braunschweig nach einem erneuten Messerangriff festgenommen. Der Mann hatte zunächst Polizisten attackiert. Danach hätten aber keine rechtlichen Mittel vorgelegen, ihn in Untersuchungshaft zu nehmen, sagte ein Polizeisprecher. Einen Tag später änderte sich das: Der 34-Jährige stach mit einem Messer auf einen 41-jährigen Mann ein und verletzte ihn am Bauch. Das Opfer versuchte wegzulaufen, stürzte dann aber im Bereich von Straßenbahn-Schienen. Eine 24-Jährige beobachtete das und schleuderte dem Angreifer ihren Rucksack entgegen. Laut Polizei verhinderte sie damit vermutlich noch Schlimmeres. Der Messerstecher ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Er stand unter Drogeneinfluss. Das Amtsgericht Braunschweig ordnete für den 34-Jährigen Untersuchungshaft an.

