Stand: 19.08.2021 12:03 Uhr Zwei Maskierte überfallen mit Waffe Tankstelle in Wolfsburg

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend in Wolfsburg eine Tankstelle überfallen. Sie flüchteten laut Polizei mit Bargeld. Die maskierten Männer hatten demnach gegen 19.44 Uhr den Verkaufsraum betreten. Einer der beiden bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Waffe, der andere stand im Eingangsbereich Schmiere. Nachdem die Frau den Räubern Geld ausgehändigt hatte, flüchteten diese. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Täter trugen den Angaben zufolge blaue Trainingsanzüge und sprachen hochdeutsch. Die Polizei hält es für möglich, dass die Räuber mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug verschwanden und bittet um Zeugenhinweise.

