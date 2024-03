Stand: 10.03.2024 11:41 Uhr Gruppen geraten in Streit - 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Wolfsburg ist es am Samstagabend zwischen zwei Gruppen Heranwachsender zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf wurde laut Polizei ein 18-Jähriger aus Gifhorn lebensgefährlich verletzt. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden. Drei weitere junge Männer im Alter von 17, 19 und 21 Jahren aus derselben Gruppe wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie es zu der Tat kam und was die Hintergründe sind, wussten die Ermittler eigenen Angaben vom Sonntag zufolge noch nicht. Auch ist unklar, wie viele Personen insgesamt an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Täter flüchteten laut Polizei und konnten trotz sofortiger Fahndung nicht aufgespürt werden. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Geschehens im Bereich des ZOB am Nordkopf. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden. Die Polizei ruft zudem Personen, die Fotos oder Videoaufnahmen gemacht haben, dazu auf, das Material an die E-Mail-Adresse pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zu senden.

