Stand: 20.12.2021 14:06 Uhr Zwei 1,70 Meter große Nussknacker in Göttingen gestohlen

In Göttingen haben Unbekannte zwei mannshohe Nussknacker gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat bereits am 27. November, einem Sonnabend, in der Zeit zwischen 20.30 und 21.20 Uhr. Die beiden etwa 1,70 Meter hohen Figuren aus Holz gehörten zu einem Imbiss-Stand am Gänseliesel. Ihr Gesamtwert betrage etwa 1.200 Euro. Wer etwas zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der beiden Holzfiguren sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.12.2021 | 15:00 Uhr