Stand: 09.02.2021 17:19 Uhr Zwangsprostitution: Verteidiger plädiert für Entziehungskur

Im Prozess um die Zwangsprostitution einer 19 Jahre alten Frau aus Helmstedt gegen zwei 21 und 26 Jahre alte Männer hat einer der Verteidiger vor dem Landgericht Verden sein Plädoyer gehalten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Anwalt forderte für den 21-jährigen Angeklagten, dass dieser wegen seiner Drogensucht in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden soll. Die Staatsanwältin hatte für den jüngeren Beschuldigten vier Jahre Haft gefordert. Die beiden in diesem Prozess angeklagten Männer hatten ihr 19-jähriges Opfer für 2.000 Euro an zwei Männer und eine Frau verkauft. Das Trio steht selbst vor Gericht. Es soll die 19-Jährige in der Weser bei Balge ermordet haben.

