Zum letzten Mal? Hier ist im Harz noch Wintersport möglich Stand: 10.03.2023 12:03 Uhr In dieser Woche haben im Harz einige Skigebiete wieder geöffnet, auch Rodeln und Langlauf sind teils möglich. Ab kommender Woche dürfte der Spaß aber vorbei sein: Es wird deutlich milder.

In den großen Skigebieten in Braunlage und St. Andreasberg sind die Pisten derzeit präpariert und geöffnet. Noch mehr Auswahl gibt es für Rodler. Auch sind viele Loipen für Langläufer und Langläuferinnen frisch gespurt. Allerdings sind ab der neuen Woche Plusgrade angekündigt. Vor allem in den niedrigeren Lagen des Mittelgebirges dürfte dann angekündigter Niederschlag als Regen fallen. Aktuelle Informationen zu Wintersportmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Harzer Tourismusverbandes unter www.wintersport.harzinfo.de.

Diese Skigebiete sind geöffnet:

Sonnenberg/St. Andreasberg

Wurmberg/Braunlage

Hier ist Rodeln möglich:

Sonnenberger Rodelschneise/St. Andreasberg

Rodelbahn am Hasselkopf/Braunlage

Rodelbahn am Hexenritt/Braunlage

Rodelbahn mit Rodellift an der Rathauswiese/Braunlage

Rodelbahn auf dem Ravensberg/Bad Sachsa

Rodelbahn mit Rodellift "Hasental"/Braunlage-Hohegeiß

Rodelhang am Gretchenkopf/Braunlage-Hohegeiß

Rodelcentrum "Am Brande"/Braunlage-Hohegeiß

Rodelbahn am Klobenberg/Thale Ortsteil Friedrichsbrunn

Diese Loipen im Harz sind für Langlauf gespurt:

Rundkurs Sonnenberg - Rehbergloipe/Sankt Andreasberg

Rundkurs Schneewittchen-Klippen/Sankt Andreasberg

Rundkurs Waage/Sankt Andreasberg

Verbindung Sonnenberg-Ackerstraße/Sankt Andreasberg

Sonnenloipe/Clausthal-Zellerfeld

Langlaufarena Bodetal/Sonnenloipe/Thale OT Friedrichsbrunn

Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hanskühnenburg/Altenau

Winterbergloipe/Schierke

VIDEO: Harz: Vorab-Bilanz der Wintersaison (06.03.2023) (3 Min)

