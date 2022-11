Zugunglück bei Gifhorn: Räumung der Strecke wird vorbereitet Stand: 18.11.2022 07:29 Uhr Nach der Kollision zweier Güterzüge bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) müssen Reisende weiterhin mit Zugausfällen und Verspätungen bei der Bahn rechnen.

Solange noch explosives Propangas aus den beschädigten Tankwagen entweiche, könne die Unfallstelle nicht geräumt werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Jeder Funke könnte eine Katastrophe auslösen." Wie es weiter geht, wollen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren mit Experten der Bahn und der Werksfeuerwehr eines großen Chemieparks im Ruhrgebiet heute Vormittag besprechen. Betroffen ist die Bahnstrecke Berlin-Hannover.

Deutsche Bahn macht keine Prognose zur Dauer der Sperrung

Die wichtige Strecke mit zahlreichen Verbindungen im Fernverkehr ist seit Donnerstagfrüh gesperrt. Mehrere ICE- und IC-Verbindungen müssen umgeleitet werden oder fallen aus. Wie lange die Einschränkungen dauern, steht noch nicht fest. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass eine Prognose zur Dauer der Sperrung zunächst nicht möglich sei. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren.

Aufwendige Bergung mit schwerem Gerät im Wald

Die Bundespolizei ist pessimistisch: "Der Bahnverkehr wird in den nächsten Tagen nach ersten Einschätzungen nicht rollen", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Züge müssten geborgen, die Oberleitung repariert werden - und unklar sei zudem noch, ob die Schienen und der Untergrund betroffen sind. Auch wenn kein Gas mehr aus den Tankwagen entweiche, werden sich die Bergungsarbeiten dem Sprecher zufolge schwierig gestalten. Für schweres Gerät - also etwa Kräne - müsse man zunächst einen befestigten Untergrund schaffen. Der Unfallort liegt mitten im Wald.

Umleitungen über Uelzen verursachen Verspätungen

Neben dem Fernverkehr wirkt sich das Unglück auch auf den Regionalverkehr aus: Nach Angaben einer Sprecherin der Metronom-Eisenbahngesellschaft werden bis auf Weiteres sämtliche Fern- und Güterzüge über Uelzen umgeleitet. Deswegen verspäten sich die Züge vor allem auf der Strecke Hannover - Hamburg. Auf der Erixx-Strecke zwischen Uelzen und Gifhorn wurde auf dem Abschnitt zwischen Uelzen und Wieren ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen Hannover, Gifhorn und Wolfsburg pendeln die Enno-Züge nur noch zwischen Hannover und Lehrte. Auf der übrigen Strecke soll laut dem Unternehmen ebenfalls ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Lokführer schwer verletzt

Die beiden Güterzüge waren in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.30 Uhr zwischen den Orten Leiferde und Dalldorf kollidiert. Ein Güterzug habe an einem Haltesignal gestoppt, dann sei ein nachfolgender Güterzug aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren, so die Feuerwehr. Infolge der Kollision wurde die Lok stark beschädigt und aus den Gleisen gehoben. Der 45 Jahre alte Lokführer des auffahrenden Zuges wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei mitteilte. Der andere Lokführer wurde leicht verletzt.

Ausströmendes Gas verzögert Bergungs- und Aufräumarbeiten

Den Angaben zufolge waren die 25 Kesselwagen des aufgefahrenen Güterzuges mit Propangas gefüllt, das in Verbindung mit Luft ein hochexplosives Gemisch bilden kann. Zwei Kesselwagen kippten bei der Kollision um, zwei weitere entgleisten. An zweien entstanden Lecks, aus denen Gas entweicht. Das Gas müsse zunächst vollständig entweichen, erklärte ein Bundespolizeisprecher. Derzeit biete sich ein "Bild der Zerstörung und Verwüstung" an der Unfallstelle, sagte der Sprecher am Donnerstagmittag. Bei dem Unglück wurden zudem mehrere Hundert Meter Oberleitung heruntergerissen. Der Strom wurde abgestellt, der Unfallort im Umkreis von einem Kilometer abgesperrt.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Propangas ist nicht nur hochentzündlich, sondern auch gesundheitsschädlich. Retter können daher nur mit schwerem Atemschutz an die Unfallstelle. Laut Polizei müssen die Einsatzkräfte mit größter Vorsicht vorgehen und warten, bis alles freigesetzt wurde, bevor sie gefahrlos beginnen können, die Unfallstelle zu räumen. Für die Bevölkerung bestehe dagegen keine Gefahr, da die Unfallstelle mitten in einem Wald liege, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Unfallort sei "weit weg von der nächsten Bebauung", nämlich rund 2.500 Meter. Der Wind verteile das Gas zusätzlich.

AUDIO: Zugunglück bei Gifhorn: Propangas entweicht (1 Min) Zugunglück bei Gifhorn: Propangas entweicht (1 Min)

Folgende Fernverbindungen der Bahn fallen aus:

Züge der ICE-Linie 9 (Berlin - Bonn)

Einzelzüge der ICE/IC-Linie 24 (Hamburg - Hannover - Berlin / Berlin - Frankfurt/Süddeutschland)

Einzelzüge der IC-Linie 26 (Berlin - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda - Frankfurt/Süddeutschland)

Züge der IC-Linie 32 (Berlin - Hannover - Dortmund - Köln - Mannheim - Stuttgart - Ulm)

Züge der IC-Linie 56 (Dresden - Leipzig - Magdeburg - Hannover - Bremen - Emden - Norddeich Mole)

Auf folgenden Fernlinien kommt es zu Teilausfällen:

Züge der IC-Linie 14 (Ostseebad Binz - Berlin - Hannover - Dortmund - Köln) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Köln Hbf aus

Züge der IC-Linie 55 (Köln - Dortmund - Hannover - Magdeburg - Leipzig - Dresden) fallen zwischen Köln Hbf und Braunschweig Hbf aus

Züge der IC-Linie 77 (Berlin - Hannover - Bad Bentheim - Amsterdam Centraal) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Hannover Hbf aus

Auf weiteren Verbindungen kommt es zu Umleitungen und Verspätungen.

