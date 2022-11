Zugunfall bei Gifhorn: Lässt sich das Gas weiter abfackeln? Stand: 22.11.2022 10:23 Uhr Die Aufräumarbeiten nach dem Güterzugunfall bei Gifhorn geraten immer wieder ins Stocken. Grund ist das Propangas in den umgekippten Kesselwaggons. Heute soll versucht werden, das Gas weiter abzufackeln.

Die Einsatzkräfte hätten das Gas am Montagabend wegen der Kälte nicht länger abbrennen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem NDR in Niedersachsen. Wegen der niedrigen Temperaturen habe der Druck gefehlt, um das Gas aus den Waggons zu pressen. Heute bereiten die Experten der Werkfeuerwehren das Abfackeln nach Angaben des Feuerwehrsprechers wieder vor. Es werde geprüft, ob die Temperatur dafür ausreiche. Bei dem Unfall am Donnerstag war bei Leiferde ein Güterzug mit 25 mit Propangas gefüllten Kesselwagen auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Vier der Kesselwaggons kippten um, zwei davon bekamen Lecks.

Andere Lösung gibt es noch nicht

Sollte es nicht gelingen, das Propangas weiter abzufackeln, wollen die Einsatzkräfte überlegen, wie sie weiter vorgehen. Noch gebe es keine Lösung, sagte der Feuerwehrsprecher. Eine Idee ist, die Waggons "einzuhausen", also große Zelte über die Gas-Tanks zu spannen, um sie so zu wärmen. Dieser zusätzliche Aufwand könnte aber dazu führen, dass sich die Arbeiten verzögern. Zuletzt war die Bahn davon ausgegangen, dass die Strecke Berlin-Hannover bis mindestens Sonntag gesperrt bleibt. Erst wenn das Gas komplett aus den umgestürzten Kesseln entfernt ist, können die weiteren Aufräumarbeiten beginnen. Um das Gas abfackeln zu können, muss es laut einem Feuerwehr-Sprecher vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergehen. Die Kälte erschwere das. Zwar war am Montag extra ein Spezial-Fahrzeug, das die Waggons mit warmem Wasser hätte berieseln sollen, an die Unglücksstelle gebracht worden. Das hatte jedoch technische Probleme.

Bundespolizei: Bahn-Mitarbeiterin ist für Unfall verantwortlich

Unterdessen hat die Bundespolizei ermittelt, wieso der eine Güterzug am Donnerstagmorgen auf den anderen aufgefahren war. Bahnunfallermittler der Bundespolizei werteten Daten des Zugbetriebs aus und stellten dabei fest, dass eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn fälschlicherweise den betroffenen Streckenabschnitt bei Leiferde freigegeben hatte - obwohl dort zu diesem Zeitpunkt noch ein Güterzug hielt. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Gegen Bahn-Mitarbeiterin wird jetzt ermittelt

Die Bahn-Mitarbeiterin habe den Güterzug in dem Abschnitt mit Tempo 40 fahren lassen. Dann sei der Zug auf den stehenden Güterzug aufgefahren. Technisches Versagen des auffahrenden Zuges oder ein Versagen der technischen Sicherungseinrichtung der Bahnstrecke schließen die Ermittler nach derzeitigem Stand aus. Gegen die Bahn-Mitarbeiterin wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mehrere Werkfeuerwehren im Einsatz

An den Bergungsarbeiten sind neben den ortsansässigen Einsatzkräften laut Feuerwehr auch Einheiten der Werkfeuerwehren der Chemieparks aus Ludwigshafen, Dormagen und Marl an der Unfallstelle im Einsatz. Auch Kameraden der Werkfeuerwehr des Volkswagenwerks aus Wolfsburg und der Flughafenfeuerwehr aus Hannover waren bereits vor Ort.

Massive Schäden an Oberleitung und Gleisbett

Die Bahn geht nach dem Unfall von großen Schäden an Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik sowie am Gleisbett aus. Mit den Reparaturen könne begonnen werden, wenn die Unfallstelle geräumt ist, so eine Bahnsprecherin. Die Züge werden derzeit weiträumig umgeleitet. Bahnreisende müssen sich weiter auf Zugausfälle und Verspätungen von mindestens 90 Minuten einstellen.

Pro Bahn kritisiert unzureichende Information für Fahrgäste

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die Informationen der Deutschen Bahn zur Streckensperrung. Für viele Züge seien zwar die Ersatzhalte in Uelzen, Salzwedel und Stendal angegeben, allerdings zum Teil ohne die Verspätungen, die durch die Umleitung zu erwarten seien. Auch Verspätungen seien "deutlich zu optimistisch" angegeben, monierte der Fahrgastverband. Von der Verspätung erführen Fahrgäste oft erst im Zug. Das führe zu Unsicherheit, ob die Anschlüsse erreicht werden. Pro Bahn fordert von der Bahn, die Fahrgastinformationen weiterzuentwickeln und dafür zusätzliche Ressourcen einzusetzen.

Ein Lokführer leicht verletzt

Das Unglück hatte sich am frühen Donnerstagmorgen ereignet. Ein Güterzug hatte zwischen Leiferde und Dalldorf an einem Signal gehalten, ein folgender Güterzug mit 25 mit Propangas gefüllten Kesselwagen war auf den Zug aufgefahren. Der 45 Jahre alte Lokführer des auffahrenden Zuges kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lokführer des zweiten Zuges blieb den Angaben zufolge abgesehen von einem leichten Schock unverletzt.

