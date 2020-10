Stand: 04.10.2020 15:30 Uhr Zugbegleiter muss nach Angriff in IC reanimiert werden

Ein Bahnreisender hat am Freitag in einem Intercity bei Wolfsburg einen 45 Jahre alten Zugbegleiter angegriffen und vor die Brust geschlagen. Der an einer Vorerkrankung leidende Schaffner erlitt darauf einen Herzinfarkt und musste reanimiert werden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Polizisten stellten den Tatverdächtigen nach der Attacke im Bahnhof in Wolfsburg, wo der Intercity aus Berlin außerplanmäßig gestoppt hatte. Laut Polizei gab der Angreifer, der keinen gültigen Fahrschein besaß, an sich diskriminiert zu fühlen. Zudem behauptete er, Beamter des Landeskriminalamtes zu sein. Daher sei ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Berufsbezeichnungen gegen ihn eingeleitet worden, so die Beamten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.10.2020 | 13:00 Uhr