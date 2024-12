Stand: 03.12.2024 17:59 Uhr Zug entgleist: Bahnstrecke über Herzberg wieder frei

Nach dem Entgleisen eines Güterzugs im Bahnhof von Herzberg am Harz am Montagabend (Landkreis Göttingen) fährt der Regional-Bahnverkehr im Harz wieder nach Plan. Der Schienenersatzverkehr für die Regionalbahn 46 zwischen Braunschweig und Herzberg, sowie die Linien 80 und 81 zwischen Bodenfelde (Landkreis Northeim), Göttingen und Nordhausen (Thüringen) wurde am Dienstag wieder aufgehoben, wie die Bahn mitteilte. Am Dienstagvormittag konnte die Strecke nach Braunschweig wieder freigegeben werden. Die Strecke nach Nordhausen ist seit dem Nachmittag wieder frei. Die Ursache für das Zugunglück sei derzeit unklar, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Fahrgäste seien bei dem Unfall nicht betroffen gewesen und der Zugführer sei unverletzt geblieben.

