Stand: 24.09.2021 09:08 Uhr Zug bei Rangierfahrt an Bahnhof Wolfsburg entgleist

Der Bahnhof Wolfsburg ist für den Zugverkehr teilweise gesperrt, nachdem am frühen Freitagmorgen ein Zug bei einer Rangierfahrt entgleist ist. Inzwischen ist ein Gleis für den Fernverkehr wieder freigegeben, sagte ein Sprecher des Bahnunternehmens Enno. Allerdings kommt es zu erheblichen Behinderungen auf der Strecke zwischen Berlin und Hannover, Reisende müssen mit Verspätungen rechnen. Bei dem Unfall waren keine Passagiere an Bord, Personen wurden nicht verletzt. Allerdings entstand am Zug ein erheblicher Schaden, ebenso an den Gleisanlagen und an der Oberleitung. Die Aufräumarbeiten würden den ganzen Tag andauern. Zwischen Wolfsburg und Fallersleben fahren ersatzweise Busse.

