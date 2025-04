Stand: 15.04.2025 19:19 Uhr Züge zwischen Braunschweig und Magdeburg fahren wieder

Wegen eines defekten Stellwerks zwischen Braunschweig und Magdeburg hat es am Dienstag Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn gegeben. Nach Angaben der Bahn wurde die Strecke gegen 19 Uhr wieder freigegeben, die Störung war gegen Mittag aufgetreten. Bis zum Betriebsschluss am Dienstagabend könne es aber zu einzelnen Verspätungen und Ausfällen kommen, sagte eine Bahn-Sprecherin. Zeitweise machten ICE-Züge keinen Halt in Braunschweig und Helmstedt. Ursache für die Störung waren laut Bundespolizei vermutlich gekappte Kabel entlang der Strecke. Die Ermittlungen laufen.

