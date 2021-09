Zu viel verdient? Osterloh sagt in VW-Untreue-Prozess aus Stand: 20.09.2021 06:30 Uhr Bernd Osterloh galt als einer der mächtigsten Arbeitnehmervertreter der Welt. Der einstige VW-Betriebsratschef muss am Montag in einem Untreue-Prozess aussagen. Die Sache betrifft auch ihn selbst.

Allerdings wird gegen Osterloh in einem gesonderten Verfahren wegen Beihilfe zur Untreue ermittelt. Vor dem Landgericht Braunschweig geht es an diesem Montag zunächst um drei ehemalige und einen aktuellen Personalmanager des Konzerns. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Angeklagten vor, überhöhte Boni und Gehälter von Betriebsräten genehmigt zu haben - auch für den früheren Betriebsratschef Osterloh. Der Vorwurf lautet Untreue, aus der dem Unternehmen ein Schaden von mehr als fünf Millionen Euro entstanden sein soll. Damit hätten sie gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstoßen.

Osterloh verdient 2014 offenbar fast 750.000 Euro

Die Angeklagten und ihre Anwälte bestreiten die Vorwürfe. "Ich bin nicht im Ansatz davon ausgegangen, ich könnte Herrn Osterloh und andere unrechtmäßig begünstigen", sagte etwa Ex-Personalchef Karlheinz Blessing zum Prozessstart. Und Horst Neumann, VW-Personalchef bis 2015, sagte zu den hohen Gehältern: "Diese Arbeitnehmervertreter verhandeln auf Augenhöhe mit dem Management." Man könne sie nicht immer weiter auf dem Niveau ihres Einstiegsgehalts bezahlen." Osterlohs Einkommen lag mit Gehalt und Extras deutlich über dem, was die Staatsanwaltschaft ihm zugestehen will. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" soll Osterloh allein im Jahr 2014 rund 745.600 Euro verdient haben. Es bestehe der Verdacht, dass der Konzern seinen Arbeitgebervertretern so viel Geld zahlt, um sie gewogen zu halten, so die Staatsanwaltschaft. Osterloh hatte seinen Posten als Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates und den damit verbundenen Aufsichtsratsposten im April niedergelegt. Kurz darauf wechselte er als Personalvorstand zur VW-Tochter Traton.

