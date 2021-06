Zu viel Party? Städte reagieren mit Verboten und Kontrollen Stand: 11.06.2021 12:56 Uhr Dank sinkender Corona-Zahlen sind wieder größere Zusammenkünfte möglich. Mancherorts wurde es übertrieben - daher schieben erste Kommunen dem Feiern in der Öffentlichkeit nun einen Riegel vor.

In Helmstedt darf man sich am Freitagabend ab 21 Uhr in bestimmten Teilen der Innenstadt nicht mehr länger aufhalten. Das hat der Landkreis entschieden, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Das Verbot gilt bis 5 Uhr in der Früh und greift auch von Samstagabend bis Sonntagmorgen, 5 Uhr. Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließlich des übernächsten Wochenendes.

Reaktion auf Feiern am vergangenen Wochenende

Der Landkreis begründet die Maßnahme mit ausufernden Feierlichkeiten vom vergangenen Wochenende. Mindestens 50 Personen hätten in Helmstedts Innenstadt sehr laut und teils aggressiv gefeiert - ohne auf die Corona-Regeln zu achten. Die Polizei werde das Aufenthaltsverbot überwachen und einschreiten, sollte es nicht eingehalten werden, hieß es.

Bis zu 1.000 Euro Bußgeld in Lüneburg

Auch in Lüneburg hat die Polizei strenge Kontrollen angekündigt. Betroffen ist der Bereich rund um den Stintmarkt. Man darf sich dort zwar aufhalten, allerdings sind ab sofort jeden Freitag und Sonnabend von 20 bis 6 Uhr Alkohol, Gläser oder Glasflaschen untersagt. Zwischen 22 und 6 Uhr darf keine laute Musik abgespielt werden. Grund auch hier: massive Beschwerden von Anwohnern. Die Hansestadt hat eine Allgemeinverfügung veröffentlicht. Sie gilt bis Mitte Juli. Demnach sind bei Verstößen Bußgelder von bis zu 1.000 Euro möglich.

Nächtliche Maskenpflicht in Göttingen

In Göttingen will die Stadt Jugendliche mit einer nächtlichen Maskenpflicht vom Feiern abhalten, sie gilt auf zwei Plätzen in der Innenstadt. Diese Pflicht war eingeführt worden, nachdem zuletzt Hunderte laut feiernde Jugendliche gegen Corona-Regeln verstoßen und laut Polizei auch randaliert hatten.

