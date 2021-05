Zu hohe Inzidenz: Ausgangssperre im Landkreis Northeim Stand: 11.05.2021 14:53 Uhr Im Landkreis Northeim gilt am Mittwoch die sogenannte Bundes-Notbremse samt einer nächtlichen Ausgangssperre. Grund ist die Entwicklung des Infektionsgeschehens.

Seit Mitte April steigt die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten stetig an. Am Dienstag meldete der Landkreis 151 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Vor allem Dassel und Einbeck melden viele neue Fälle. Alleine in Einbeck sind derzeit 108 Menschen mit dem Virus infiziert. Ursache sollen Ausbrüche in einer Schule, Kita und Altenpflegeeinrichtung sein.

Kontaktregeln werden verschärft

Die ab Mittwoch greifende "Bundes-Notbremse" gilt für alle Kommunen im Landkreis. Zu den damit verbundenen Maßnahmen zählt neben der nächtlichen Ausgangssperre unter anderem auch eine Einschränkung der Kontakte: Ein Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Zudem dürfen Freizeit-, Kultur- und Gastronomie-Einrichtungen dürfen nicht öffnen. Das muss in allen Städten des Landkreises eingehalten werden. Die Notbremse gilt bis die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Wert von 100 liegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.05.2021 | 15:00 Uhr