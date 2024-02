Stand: 13.02.2024 17:26 Uhr Zu Fuß über die A2 - Autodieb flüchtet vor Polizisten

Ein mutmaßlicher Autodieb lieferte sich am Montagabend auf der A2 bei Helmstedt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Den Angaben zufolge wollten die Beamten den Autofahrer zunächst in Höhe der Anschlussstelle Rennau kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch, die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später kam der Mann auf dem Standstreifen zum Stillstand und fuhr daraufhin rückwärts in den Streifenwagen der Beamten. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, verließ die Autobahn und fuhr in falscher Richtung auf die A2 Richtung Hannover wieder auf, wie die Polizei mitteilte. Dort wendete er und kollidierte frontal mit einem ihm folgenden Streifenwagen. Dem Mann gelang die Flucht - zu Fuß über die Autobahn. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Die Beamten stellten fest, dass das Fahrzeug zuvor in Braunschweig-Stöckheim gestohlen wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min