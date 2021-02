Stand: 12.02.2021 10:11 Uhr Zoll rettet Hundewelpen auf Autobahnparkplatz

Der Zoll hat bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Hackelberg an der A7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) vier Cocker Spaniel Welpen gefunden. Die Welpen befanden sich auf der Ladefläche eines Kleintransporters. Wie das Hauptzollamt Braunschweig mitteilte, waren die Tiere in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Sie waren in viel zu kleinen Transportboxen untergebracht, standen teilweise in ihrem eigenen Kot und hatten weder Wasser noch Futter. Zwar konnten die drei Fahrzeuginsassen Heimtierpässe für die Welpen vorlegen, jedoch bestanden Zweifel an der Echtheit. Daher riefen die Beamten das Veterinäramt Göttingen hinzu. Dies nahm die Welpen mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.02.2021 | 13:30 Uhr