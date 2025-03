Stand: 26.03.2025 15:08 Uhr Zoff über geplante Baumfällung in Göttinger Innenstadt

In der Fußgängerzone in Göttingen sollen elf große Bäume gefällt werden. Nach Angaben der Stadt Göttingen müssen sie weichen, damit Kanalrohre und Leitungen im Boden ausgetauscht werden können. Die Bäume würden diese Arbeiten demnach nicht überleben. Göttingens Naturschutzbeauftragte Britta Walbrun nennt es eine Katastrophe, dass bis zu 15 Meter hohe gesunde Bäume gefällt werden sollen. Die Bäume spendeten Schatten und leisteten somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Selbst wenn Bäume nachgepflanzt werden, brauchen sie laut dem Umweltschutzverein Biologische Schutzgemeinschaft (BSG) Jahrzehnte, bis sie so groß sind. Schon jetzt gebe es in der Fußgängerzone nur noch wenige alte Bäume. Der Erhalt jedes einzelnen Baumes müsse bei allen Umbaumaßnahmen erste Priorität haben. Laut der Stadt Göttingen werden die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen, nach welchem Entwurf die Innenstadt umgestaltet wird. Die Fällung sei aber alternativlos.

