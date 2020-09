Stand: 16.09.2020 16:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zivilstreife stellt zufällig gesuchten Hoteldieb

Zivilbeamte haben Ende August bei einer Verkehrskontrolle in Göttingen einen bundesweit gesuchten mutmaßlichen Einmietbetrüger und Hoteldieb festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs zahlreiche Gegenstände, bei denen es sich um Diebesgut handeln soll. Der 49 Jahre alte Verdächtige, der ohne festen Wohnsitz sein soll, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben sich im Zuge der Ermittlungen Hinweise verdichtet, dass der Mann sich in Hotels einmietete und dabei die Zimmer ausräumte. Unter anderem soll er TV-Geräte, Telefone, Notebooks, aber auch Handtücher, Flaschenöffner und anderes Hotelequipment gestohlen haben. Aktuell ordnen die Ermittler dem Mann mindestens fünf taten in Niedersachsen, Hessen und Bayern zu. Zudem fanden Beamte gestohlene Kreditkarten Handys und Notebooks, die wohl nicht aus Hoteldiebstählen stammen.

