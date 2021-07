Stand: 20.07.2021 20:18 Uhr Zirkus-Legende Gerd Siemoneit-Barum ist gestorben

Der ehemalige Raubtierdompteur und Zirkusbesitzer Gerd Siemoneit-Barum ist in der Nacht zu Dienstag in Einbeck (Landkreis Northeim) im Alter von 90 Jahren gestorben. "Wir haben ihn bis zum Schluss zu Hause gepflegt. Er war so unglaublich stark und meine Mutter so tapfer. Der Verlust ist kaum in Worte zu fassen", sagte Tochter und Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum. Ihr Vater sei zuletzt körperlich beeinträchtigt, aber geistig fit gewesen. Simoneit-Barum kaufte 1972 seinen eigenen Zirkus, 2008 zog er sich nach mehr als 60 Jahren aus der Manege zurück und gab den Circus Barum auf.

