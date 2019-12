Stand: 29.12.2019 18:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zieht der VfL-Kult-Kiosk in einen Container um?

Im Streit um den VfL-Kult-Kiosk in Wolfsburg zeichnet sich eine endgültige Lösung ab: Der 84-jährige Betreiber Giovanni Moschetto kann mit seiner Trinkhalle in einen Baucontainer in der Nähe des derzeitigen Standorts ziehen, teilte ein Unterstützer NDR 1 Niedersachsen mit. Es müssten lediglich letzte Details geklärt werden. Der Eigentümer hatte Moschetto 2017 nach 38 Jahren gekündigt. Daraufhin hatten Fans des VfL Wolfsburg mehr als 1.000 Unterschriften für den Erhalt gesammelt. Vor Gericht einigten sich beide Seiten darauf, dass der Kiosk bis Ende diesen Jahres am alten Standort bleiben darf.

Videos 03:01 Hallo Niedersachsen Wolfsburger Kult-Kiosk droht das Aus Hallo Niedersachsen Seit 38 Jahren gibt es Giovanni Moschettos Trinkhalle, an der sich Fans des VfL Wolfsburg treffen. Doch nun droht der Kultstätte das Aus. Sie soll einem Parkplatz weichen. Video (03:01 min)

Fans sammelten Unterschriften

Nach einem Eigentümerwechsel schien die knapp 20 Quadratmeter kleine und grün-weiß angestrichene Bretterbude bereits 2018 vor dem Aus: Ein Immobilienunternehmen will den Kiosk abreißen, um dort Parkplätze für ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Der Eigentümer kündigte den Pachtvertrag und erhob eine Räumungsklage. Etliche VfL-Fans machten sich damals für den Kiosk stark. Auch bei dem Gerichtstermin begleiteten viele Fußballanhänger den Kioskbetreiber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.12.2019 | 07:30 Uhr