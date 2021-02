Stand: 22.02.2021 08:27 Uhr Zieht Landkreis Goslar im Streit mit Asklepios vor das OLG?

Zieht der Landkreis Goslar im Streit um die Klinik in Clausthal-Zellerfeld vor das Oberlandesgericht (OLG)? Darüber entscheidet am Montagabend der Kreistag, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Kreisverwaltung fürchtet eine komplette Schließung des Standortes, sollte das erstinstanzliche Urteil rechtskräftig werden. Der Landkreis Goslar fordert von Asklepios 16 Millionen Euro Schadenersatz, weil die Klinik nicht wie vereinbart weiterentwickelt worden sei. Das Landgericht Braunschweig hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen. Der Konzern hat nach Auffassung des Gerichts alle Pflichten aus dem Privatisierungsvertrag erfüllt.

Weitere Informationen Landkreis Goslar scheitert mit Millionenklage gegen Asklepios Die Kaufvereinbarung für die Klinik Clausthal-Zellerfeld ist laut Gericht zu unkonkret, um Vertragsbruch geltend zu machen. (22.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.02.2021 | 08:30 Uhr