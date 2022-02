Stand: 15.02.2022 09:33 Uhr Zeugen verscheuchen Einbrecher aus Gartenlaube

Verdächtiges Licht in der Gartenlaube: Gegen kurz nach neun Uhr am Montagabend bemerkten laut Polizei Braunschweig zwei Zeugen, dass in einer Laube im Stadtteil Lehndorf Kerzenlicht flackerte. Da das Licht kurz zuvor noch nicht zu sehen war, vermuteten sie einen Einbruch. Sie machten auf sich aufmerksam, gingen kurz danach zu den Ausgängen der Laube und riefen die Polizei. Die Beamten stellten tatsächlich Einbruchspuren an der Gartenlaube fest, nachdem sie am Ort angekommen waren. Der mutmaßliche Einbrecher indes konnte unerkannt fliehen. Ob Dinge aus der Laube entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Polizei empfiehlt Zeugen, in solchen Fällen sofort den Notruf zu wählen, und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

